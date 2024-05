Suite aux débordements de violence dans la fan zone de Décines samedi, l'individu suspecté d'avoir frappé une jeune femme a été identifié.

La belle fête a viré au cauchemar, aussi bien dans le Nord qu'à Décines, pour plusieurs supporters de l'OL. En plus des affrontements au péage de Fresnes-lès-Montauban (Pas-de-Calais), la fan zone au stade a également été le théâtre d'un incident violent sur fond de racisme.

Comme les images parues sur les réseaux sociaux le démontrent, un homme a eu un comportement inacceptable au moment du but de Jake O'Brien. Alors que tous les spectateurs célébraient cette réduction de l'écart, cet individu a manifestement frappé une jeune femme à ses côtés. D'après des témoins, une autre personne a tenté d'arracher le voile d'une copine de la victime.

Une plainte a déjà été déposée

Des actes tout simplement impardonnables qui ont fait réagir le club lundi. "L’Olympique lyonnais condamne fermement les violences qui ont eu lieu samedi soir au Groupama Stadium et apporte tout son soutien aux victimes. En lien avec l’association Her Game Too France, le club a réussi à prendre contact avec l’une des jeunes femmes et accompagnera toutes les victimes dans leur plainte en se constituant partie civile à leurs côtés. Ces comportements inacceptables et choquants n’ont pas leur place à l’OL."

On sait qu'une des deux victimes a déjà porté plainte, tandis que la seconde s'apprête à le faire. Quant au suspect, il a été identifié lorsqu'il a été conduit samedi soir au local judiciaire en raison de ses actions. Un policier lui a alors pris son nom et son prénom avant de le relâcher car aucune plainte n'avait encore été déposée.