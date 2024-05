OL - Mercato : ça va bouger au recrutement chez les Fenottes

Lundi dans Tant qu'il y aura des Gones, Sonia Bompastor a annoncé l'arrivée prochaine d'un directeur pour gérer le recrutement chez les Fenottes.

Face au FC Barcelone samedi (2-0), l'Olympique lyonnais a vu ce qu'il lui manquait pour retrouver sa couronne européenne. L'intersaison s'annonce donc très chargée, entre le très probable départ de Sonia Bompastor, et donc l'obligation de bien la remplacer, mais aussi le besoin de renforcer et de renouveler ce groupe qui, bien que qualitatif, a encore de grosses faiblesses. Ce sera le rôle d'un nouveau dirigeant qui viendra s'occuper du recrutement dans les jours à venir.

Un manque à l'OL

Sur le plateau de Tant qu'il y aura des Gones lundi, Sonia Bompastor a en effet dévoilé la nouvelle. "C'est un des axes de progression car jusqu'à aujourd'hui, nous n'avions pas de référent. Or, c'est nécessaire d'avoir une cellule avec un directeur qui puisse identifier, prospecter puis rencontrer les joueuses et les familles, a-t-elle développé. A partir du mois de juin, une personne sera dédiée à ça. Il pourra identifier les nouveaux profils qui viendront régénérer les rangs de l'OL."

Avec Michele Kang, propriétaire, Vincent Ponsot, directeur général du football et le ou la futur(e) coach, cette personne aura donc la lourde mission de composer un groupe suffisamment fort pour s'opposer avec plus de réussite au Barça, mais également aux clubs anglais, et bien évidemment, de poursuivre son règne sur le sol français. Entre l'élargissement du staff, la question du centre d'entraînement et du stade, plus la venue d'un élément supplémentaire dans l'organigramme, l'été sera animé chez les Fenottes.