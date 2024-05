En plus des affrontements sur l’autoroute, l’OL doit gérer un cas de violence et de racisme dans sa fan zone de Décines. Face aux images diffusées sur les réseaux sociaux, le club a pris contact avec les victimes et va se constituer partie civile à leurs côtés.

Une fois de plus, le football n’en ressort pas grandi et la bêtise de certains déteint sur tous les autres venus passer avant tout un bon moment de partage. Samedi, la finale entre l’OL et le PSG a été entachée en avant-match par des affrontements entre supporters lyonnais et parisiens sur une section d’autoroute. À l’heure actuelle, toutes les parties se renvoient la balle, sans que les choses bougent vraiment. Car, qu’importe la responsabilité des uns et des autres, ce fléau reste un problème à régler pour que ce genre d’évènements qu’est une finale soit une fête et non un déversoir de violence et de règlement de compte sur fond de racisme… Seulement, ces affrontements ne sont pas les seuls soucis que l’OL doit gérer.

Le club va devoir faire le ménage dans ses tribunes

En effet, la fan zone de Décines a aussi donné lieu à son lot d’incivilités et de comportements à caractère raciste. Suite à des images diffusées en direct par la chaîne du club pour la finale, certains ont réussi à mettre en avant un comportement inacceptable d’un individu célébrant le but de Jake O’Brien en frappant une jeune femme à ses côtés. Les voix se sont élevées sur les réseaux sociaux et ont poussé l’OL à agir et à prendre contact avec la victime et son amie présente dans la fosse.

Ce lundi, le club a d’ailleurs communiqué sur le dossier. "L’Olympique lyonnais condamne fermement les violences qui ont eu lieu samedi soir au Groupama Stadium et apporte tout son soutien aux victimes. En lien avec l’association Her Game Too France, le club a réussi à prendre contact avec l’une des jeunes femmes et accompagnera toutes les victimes dans leur plainte en se constituant partie civile à leurs côtés. Ces comportements inacceptables et choquants n’ont pas leur place à l’Olympique lyonnais."

Sur l’aspect sportif, l’OL a un sacré chantier qui l’attend cet été, mais le plus important est peut-être bien en dehors du terrain avec ce fléau qu’est le racisme.