OL - TKYDG : posez vos questions à Sonia Bompastor

En marge de l’émission ce lundi soir (19h), "Tant qu’il y aura des Gones" vous donne la parole pour poser vos questions à Sonia Bompastor.

La saison ayant définitivement refermé ses portes samedi à Bilbao avec la finale perdue en Ligue des champions, l’heure est au bilan pour l’OL féminin. Avec le Trophée des championnes et la D1 féminine comme nouvelles lignes au palmarès, les Fenottes sont loin d’avoir réussi à signer le quadruplé qu’elles visaient en début de saison. Alors saison réussie ? Ratée ? Ou à mi-chemin ? Pour répondre à cette question, qui de mieux que Sonia Bompastor ? L’entraîneure de l’OL sera sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones" ce lundi en direct à partir de 19h.

Bilan, évolution...

Afin de préparer au mieux cette émission, l’équipe de TKYDG vous donne la parole et vous invite à poser vos questions à Sonia Bompastor. Si l’on se doute que son avenir sera forcément au centre de vos questionnements, l’émission tournera sur le sportif avec un bilan de la saison, l’évolution de la coach donc n’hésitez pas à poser vos interrogations sur ces thématiques. Cela permettra d’enrichir le débat avec Sonia Bompastor et d’en connaitre peut-être un peu plus sur elle.

Vous pouvez répondre à la thématique de votre choix dans la rubrique dédiée aux commentaires ci-dessous afin que vos avis soient mis en lumière lors de l’émission.

Pour rappel, celle-ci sera diffusée en direct sur nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion.