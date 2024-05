Le PSG continue d’être la bête noire de l’OL en finale

Rayan Cherki face à Nuno Mendes en finale de la Coupe de France OL – PSG (Photo by Denis Charlet / AFP)

Incapable de gagner un trophée depuis 2012, l’OL a pourtant eu les occasions depuis douze ans. À chaque fois, les Lyonnais se sont malheureusement heurtés au PSG, vainqueur des cinq dernières chances de titres de l’OL.

La marche était trop haute. Samedi, l’OL avait beau avoir toutes les volontés du monde, il n’a pas pu que s’incliner (1-2) face à la domination du PSG en finale de Coupe de France. Le but de Jake O’Brien a certes relancé un peu de suspense pendant les trente dernières minutes du match, mais difficile d’avoir vraiment pu imaginer l’OL refaire le coup des dernières semaines. Un arrêt de Donnarumma à l'heure de jeu a aussi changé beaucoup de choses, mais le PSG a montré une totale maitrise pour remporter son 15e trophée dans la compétition. Pour les Lyonnais, la disette continue et les vainqueurs de 2012 n’auront toujours pas de successeurs cette saison.

Les regrets de la demi-finale de la saison dernière contre Nantes...

Ce n’est pourtant pas faute d’avoir vu le club lyonnais avoir les opportunités de remporter un titre depuis le sacre de 2012 en Coupe de France. Seulement, à chaque fois, le PSG est venu se mettre en travers de la route de l’OL. Depuis douze ans, les septuples champions de France dans les années 2000 ont eu cinq possibilités. À chaque fois, ils se sont inclinés contre le club parisien. Deux fois en Coupe de la Ligue en 2014 et 2020, deux fois lors du Trophée des champions (2015 et 2016) et depuis samedi une fois en Coupe de France. De quoi laisser des regrets de ne pas avoir fait le travail la saison dernière afin de se retrouver en finale contre Toulouse…