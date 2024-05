L’OL Futsal jouera sa montée en D2 contre Nice

Vainqueur de Bordeaux en match de pré-barrage (3-9), l’OL Futsal n’est plus qu’à une marche de la montée en D2. Tout se jouera contre Nice Futsal Club lors d’une confrontation aller-retour.

En finissant premier de Régional 1, l’OL Futsal savait que sa montée en D2 était encore loin. Le système mis en place par la FFF veut en effet que le représentant de la Ligue AURA passe par un match de pré-barrage avant de jouer le match de la montée en cas de qualification. Depuis ce week-end, une marche de plus a été franchie par les Lyonnais. En déplacement à Bordeaux, les joueurs de David Touré n’ont laissé aucune chance au représentant de la Nouvelle-Aquitaine qu’est Bordeaux Coqs Rouges. L’OL s’est facilement imposé 9-3 et jouera la montée dès samedi prochain.

Encore deux matchs avant la D2

La première étape passée, la formation lyonnaise va maintenant s’attaquer à une confrontation en aller-retour et connaissait déjà son potentiel futur adversaire avant son pré-barrage. Samedi 1er juin, l’OL Futsal recevra Nice Futsal Club à Décines avant de se rendre sur la Côte d’Azur une semaine plus tard. L'occasion de définitivement valider son accession à l’étage supérieur. Une élimination et ce serait un retour à la case départ avec la Régional 1 au programme la saison prochaine.