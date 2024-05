Dumornay (OL) élue meilleure jeune de la Ligue des champions

Melchie Dumornay lors d’OL – PSG (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

A son avantage lors de la phase finale notamment contre le PSG, Melchie Dumornay a marqué les esprits. Pour sa première campagne européenne, la joueuse de l’OL a reçu le titre de meilleure jeune de la saison 2023-2024.

Elle attendait avec impatience de pouvoir faire ses débuts dans la compétition. Après avoir dû faire l’impasse sur les matchs de poule, Melchie Dumornay ne souhaitait qu’une chose : en découdre contre Benfica pour enfin goûter à la Ligue des champions. Ces phases finales ont plutôt porté chance à l’Haïtienne qui n’a pas manqué ses premiers pas dans la plus grandes des compétitions européennes. Décisive contre Benfica en entrant à jeu lors des deux matchs, Dumornay a profité des différents pépins physiques dans le secteur offensif pour être titulaire contre le PSG en demies. Et elle n’a pas fait les choses à moitié, sonnant en grande partie la révolte lyonnaise.

Deux buts et trois passes sur les phases finales

Ne pouvant que s’incliner (2-0) face au FC Barcelone samedi comme l’ensemble de l’OL, la polyvalente Lyonnaise n’a malgré tout pas à rougir de sa première campagne. Elle a marqué les esprits et pas que ceux des supporters lyonnais. Ce lundi, Melchie Dumornay a été élue meilleure jeune de la compétition 2023-2024 par l’UEFA grâce notamment à ses deux buts et délivré trois passes décisives en cinq apparitions. Ne manque désormais plus qu’à soulever la coupe.