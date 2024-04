OL - PSG (3-2) : "Le travail n'est pas terminé", prévient Dumornay

Buteuse puis passeuse décisive lors du succès de l'OL contre le PSG samedi (3-2), Melchie Dumornay a bien conscience que la finale de la Ligue des champions est encore loin.

L'OL fait la moitié du chemin, mais il lui reste encore beaucoup à parcourir avant de valider son ticket pour la finale de la Ligue des champions. En battant au terme d'un scénario fou le PSG samedi (3-2), il a remporté la première manche de la double confrontation, mais rien n'est fait, comme l'a reconnu Melchie Dumornay, une des héroïnes de la soirée, avec Kadidiatou Diani et Amel Majri.

Buteuse sur l'égalisation et passeuse décisive pour le 3-2, la polyvalente Haïtienne a salué la réaction des Fenottes après la deuxième réalisation parisienne. "On a mis beaucoup de détermination, on n'a rien lâché, on a fait preuve de caractère et de plus de rigueur. Notre groupe est soudé, on l'a montré ce soir, et ce, malgré les deux buts encaissés. Je suis très fière. Je pense qu'on a mérité la victoire, même si on peut faire mieux, a-t-elle observé. On va travailler en ce sens. Désormais, le plus important sera de bien se reposer avant le prochain match."

"Rien n'est joué"

Il est vrai qu'à partir de la frappe de Diani, la physionomie de la rencontre a totalement changé, avec des duels enfin remportés par les Fenottes et surtout, de l'agressivité offensive pour faire mal à l'adversaire. "La rage pour revenir est venue des deux réalisations concédées. Le fait que notre plan de jeu ait été solidifié, cela nous a permis de trouver les décalages pour faire mal à Paris, a ajouté Dumornay. En deuxième période, on a réussi à concrétiser nos opportunités, contrairement à la première mi-temps. C'est grâce à cette efficacité après la pause qu'on a remporté la partie."

Les changements opérés par Sonia Bompastor ont aussi porté leurs fruits, notamment le replacement de l'ancienne Rémoise en position d'avant-centre. De bonnes indications pour le staff avant le retour dans la capitale le 28 avril. Dans une semaine, l'Olympique lyonnais aura l'occasion de retrouver la finale de la C1, mais attention, son avantage est maigre. "Le travail n'est clairement pas terminé. On veut tout remporter, même si un trophée s'est déjà envolé (la Coupe de France), donc on va tout faire pour gagner ce qu'il reste, a affirmé la numéro 6. Forcément, on a un avantage, mais rien n'est joué car on a vu qu'on avait affaire à une bonne opposition."