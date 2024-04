PSG - OL : Marquinhos célébrera son record ce dimanche

Marquinhos est devenu le joueur comptant le plus grand nombre de matchs avec le PSG. Un record qu’il célébrera à domicile auprès de ses supporters, à l’issue de la rencontre face à l’OL dimanche prochain.

Marquinhos avait disputé son 436e matchs sous les couleurs parisiennes lors de la rencontre aller face au FC Barcelone (défaite 2-3). Ce qui fait de lui le joueur le plus capé de l’histoire du PSG à présent. Le dernier en date était Jean-Marc Pilorget, il détenait le record de 435 parties jouées avec le club entre 1975 et 1989. Auteur d’une prestation de grande classe lors de la qualification en demi-finales de Ligue des champions mardi (victoire 4-1), le capitaine Parisien poursuivra sa semaine de folie ce dimanche soir lors du choc entre Paris et l’Olympique lyonnais.

La formation francilienne a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’une cérémonie lui sera dédiée à l’issue de la rencontre "Une belle semaine pour le Paris Saint-Germain qui célèbrera ce dimanche, à l'occasion du match PSG - OL, son capitaine Marquinhos, joueur le plus capé de l'histoire du club. La cérémonie débutera après le coup de sifflet final et mettra à l'honneur notre capitaine autour d'une célébration unique. "

Un gros palmarès avec Paris

Arrivé dans l'Hexagone en juillet 2013 en provenance de l’AS Rome à tout juste 19 ans, Marquinhos a su s’imposer comme cadre dans l’effectif parisien et a participé à de nombreux succès. Depuis sa venue, le défenseur brésilien possède une grande armoire à trophée : huit titres de champion de France, six Coupes de France, six Coupes de la Ligue, huit Trophées des champions et une finale de C1 à son actif. Sous contrat jusqu'en juin 2028, le capitaine du PSG ne pourra qu'agrandir son palmarès. Le 25 mai, il sera notamment sur la pelouse contre le groupe de Pierre Sage en Coupe de France. Les Rhodaniens espèrent que ce titre-là lui échappera