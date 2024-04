PSG - OL : Nuno Mendes, autre absent pour Paris

Nuno Mendes , joueur du PSG (Photo by Pascal GUYOT / AFP)

Le PSG déplore quatre absents avant d'affronter l'OL ce dimanche (21h). Nuno Mendes s'est ajouté à la liste.

Des ajustements en défense. Ce dimanche, le PSG reçoit l'Olympique lyonnais à 21 heures, en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Comme l'OL, le club francilien a annoncé son groupe ce 21 avril dans la matinée. Nous savions déjà que l'effectif parisien ne serait pas au complet, mais un autre nom, inattendu, a rejoint la liste des absents : Nuno Mendes.

Le latéral gauche est a priori ménagé en vue des échéances de la fin de saison pour le leader du championnat. Nous vous en avions déjà parlé, mais comme convenu, Lucas Hernández et Manuel Ugarte sont suspendus. Avec la longue blessure de Presnel Kimpembe, Luis Enrique devra repenser son arrière-garde puisqu'il ne pourra pas aligner la même qu'à Barcelone cette semaine (1-4), principalement sur le côté gauche.

Marquinhos, Vitinha, Dembélé, Barcola et Mbappé sont là

Pour le reste, pas de surprise, Marquinhos, Vitinha, Zaïre-Emery, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé sont bien présents. L'ancien Lyonnais, Bradley Barcola, sera lui aussi de la partie. Rappelons que du côté de l'OL, Nicolas Tagliafico est le seul absent non voulu. Il paye les conséquences du carton rouge face à Brest (4-3). En revanche, Alexandre Lacazette et Saïd Benrahma seront bien là pour mener l'attaque rhodanienne.

Groupe du PSG : Navas, Donnarumma, Tenas - Hakimi, Marquinhos, Danilo, Mukiele, Beraldo, Skriniar - Mayulu, Ruiz, Vitinha, Lee, Soler, Zaïre-Emery - Mbappé, Ramos, Dembélé, Asensio, Kolo Muani, Barcola