OL - PSG (3-2) : "Un match exceptionnel", pour Lindsey Horan

Aussi bien pour l'ambiance que le scénario, Lindsey Horan a apprécié le choc entre l'OL et le PSG remporté par les Lyonnaises samedi (3-2).

Au vu des réactions des différentes actrices de la rencontre, il semble que le OL - PSG du 20 avril 2024 restera dans les mémoires. Menées 2 à 0 à dix minutes du terme, les Fenottes ont trouvé les ressources pour renverser totalement la physionomie de ce choc comptant pour les demi-finales de la Ligue des champions. Pourtant, durant très longtemps, Lindsey Horan et ses coéquipières n'en menaient pas large.

Comme les 38 466 supporteurs à Décines, nouveau record pour les féminines, l'Américaine a apprécié le spectacle, même si elle a souffert avant de connaître la délivrance. "C’était un match exceptionnel. Cela a été très dur en première mi-temps d'encaisser un but comme ça juste avant la pause. Et en plus, on en concède un autre dès le début de la seconde période. Mais on a montré du caractère, je suis fière des filles, a-t-elle ajouté, sourire aux lèvres. C’était incroyable pour moi de vivre une telle partie."

Le but de Diani, le tournant du match

La bascule est intervenue à 80e, lorsque Kadidiatou Diani a réduit la marque sur un service d'Ellie Carpenter. Un coup de massue pour les Parisiennes, et à l'inverse, un regain d'énergie énorme pour les Lyonnaises. "Le but de Kadi nous a fait beaucoup de bien, on en avait besoin. Maintenant, il y a un match retour et il va falloir bien récupérer. On a pris un petit avantage psychologique mais ce sera dur à Paris, a prévenu Horan, l'ancienne joueuse du PSG (2012-2016). L’ambiance nous a portées et j'espère que désormais, toutes ces personnes vont revenir."