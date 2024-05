L’OL féminin a été reçu à l’Hôtel de Ville dimanche

Au lendemain de la défaite en Ligue des champions, l’OL féminin a été reçu par le maire de Lyon afin de célébrer le titre en D1. Même si la déception était présente, Wendie Renard assure qu’il était "important de remercier les supporters".

Le cœur n’était pas forcément à la fête dimanche du côté de la mairie de Lyon. Il y avait pourtant des sourires sur les visages lyonnais au moment de se présenter dans l’une des salles de l’Hôtel de Ville. Au lendemain de la finale perdue en Ligue des champions, les joueuses de l’OL féminin ont été reçues par Grégory Doucet. Le rendez-vous avait été prévu avant le revers et le maire de Lyon espérait secrètement que la coupe européenne viendrait se greffer au trophée de championne de D1 féminine.

Dimanche, il n’y avait malheureusement que le trophée national à fêter. Une maigre consolation dont ne s’est pas cachée Wendie Renard. "Aujourd’hui (dimanche), c’est difficile, je ne vais pas le cacher, je suis quelqu’un d’entière. Il y a un trophée de gagner et il faut leur dire merci, mais la déception et la frustration de la Ligue des champions sont là, a-t-elle avoué à Olympique-et-Lyonnais. La mairie a organisé quelque chose, donc c’était important d’être là pour remercier tout le monde et notamment les supporters."

"La coach n'est pas quelqu'un qui triche"

En présence de Michele Kang et Vincent Ponsot, les fidèles supporters de l’OL ont pu assister à la cérémonie publique. Un moment de partage qui a notamment vu Sonia Bompastor très émue au moment de prendre la parole devant l’assemblée. Le signe d’un départ ? Aucune déclaration n’a été faite sur le sujet, mais Renard concède que "Sonia n’est pas quelqu’un qui aime tricher, elle est entière. J’ai joué avec elle, je connais son tempérament." Présente ce lundi à partir de 19h dans "Tant qu’il y aura des Gones", la coach lyonnaise expliquera probablement ce petit moment de faiblesse, ou tout simplement d’humanité.