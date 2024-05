OL - Médias : Sonia Bompastor invitée de TKYDG ce lundi

Sonia Bompastor, entraîneure de l’OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Quarante-huit heures après le revers de l'OL en Ligue des champions, Sonia Bompastor sera présente sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones" ce lundi à partir de 19h.

Ce lundi, "Tant qu’il y aura des Gones" se transforme en "Tant qu’il y aura des Fenottes". En cette fin de saison pour l’ensemble de l’OL, votre émission reçoit une invitée de marque ce lundi soir à partir de 19h. Après Pierre Sage il y a deux semaines, TKYDG reçoit la coach de l’équipe féminine Sonia Bompastor. Cette dernière viendra sur le plateau pour faire le bilan de cette saison qui s’est malheureusement terminée par une défaite en finale de la Ligue des champions contre le FC Barcelone (2-0) samedi à Bilbao.

Durant cette émission, Razik Brikh et Nicolas Puydebois reviendront avec la coach sur la saison des Fenottes dans un premier temps. Il sera ensuite question de Sonia Bompastor et de son évolution ainsi qu’un retour sur la finale de la Coupe de France entre l’OL et le PSG. Pour rappel, cet opus de TKYDG sera diffusé en direct, comme vous en avez l'habitude désormais, à partir de 19 heures sur nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion.