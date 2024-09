Pour le troisième et dernier match de poule de la coupe du monde U20, l'équipe de France s'est imposée face aux Fidji (11-0). L'attaquante de l'OL Liana Joseph a inscrit un quadruplé. Ce résultat permet aux Bleuettes de rallier les huitièmes de finale.

Un quadruplé pour Liana Joseph et une large victoire. Troisième au coup d'envoi, l'équipe de France féminine U20 était mal embarquée dans la course à la qualification en huitièmes de finale de la coupe du monde U20 en Colombie. Après un match nul en ouverture face au Canada (3-3), puis une défaite contre le Brésil (0-3), les Françaises avaient l'obligation de s'imposer face aux Fidji. Les Bleuettes devaient aussi espérer une défaite du Canada, opposé au Brésil, pour terminer deuxièmes de la poule et rejoindre la phase à élimination directe.

La sélectionneuse Sandrine Ringler aligne d'entrée deux joueuses de l'OL pour cette rencontre. La gardienne Féérine Belhadj est reconduite dans les cages tandis que l'attaquante Liana Joseph est titulaire pour la première fois de la compétition. La milieu de terrain Maeline Mendy a, elle, participé à la seconde période.

La France défiera l'Argentine, la Corée du Nord ou les Pays-Bas

Liana Joseph n'a pas mis longtemps à se distinguer. La jeune buteuse de l'OL a inscrit le deuxième but des Bleuettes dès la 10ᵉ minute. Elle permettait ensuite à la France de prendre le large grâce à trois autres buts (45ᵉ+3, 55ᵉ et 80ᵉ). Les Françaises l'emportent finalement 11-0 et, grâce à la victoire du Brésil sur le Canada (2-0), compostent leur ticket pour les huitièmes de finale.

Pour leur premier match de la phase à élimination directe, la France défiera l'Argentine, la Corée du Nord ou les Pays-Bas. Le match aura lieu vendredi 13 septembre à 3 heures du matin. Les trois Lyonnaises espèreront rééditer une telle performance et rejoindre les quarts de finale du mondial U20.