Maéline Mendy avec l’équipe de France (Photo by Sam Barnes – Sportsfile/UEFA via Getty Images)

Pour son deuxième match dans la Coupe du monde U20, l’équipe de France n'a pas fait le poids face au Brésil (0-3). Dos au mur, les Bleuettes visent l’une des quatre places de meilleures troisièmes.

Il y avait de la frustration après le nul de la France (3-3) contre le Canada en ouverture de cette Coupe du monde U20, il y a dû y avoir un sentiment bien différent cette nuit chez Sandrine Ringler. Si les Bleuettes avaient réussi à arracher un point malgré tout samedi, elles n’ont pas existé face au Brésil ce mercredi à minuit. Les coéquipières de Féérine Belhadj ont subi la loi de leurs homologues brésiliennes avec un score fleuve de 3-0. La gardienne de l’OL n’a pas eu le temps de se chauffer qu’elle avait déjà encaissé deux buts en l’espace de vingt minutes. En ouvrant la marque à la 7e, Natalia a mis sa sélection sur le chemin de la qualification et son doublé, douze minutes plus tard, n’a fait que renforcer ce sentiment.

Objectif troisième place

À la pause, Ringler a bien essayé de faire entrer Liana Joseph pour porter à trois le nombre de Lyonnaises sur le terrain avec Belhadj et Maéline Mendy, titulaire au milieu jusqu’à la 71e, le mal était fait depuis longtemps. Et ce n’est pas le troisième but de Priscila à un quart d’heure de la fin qui a arrangé les affaires françaises. Dos au mur avant d’affronter les Fidji, la France devra largement s’imposer pour espérer se qualifier. Soit en prenant la deuxième place au Canada si la sélection nord-américaine vient à perdre et de manière conséquente. Soit en prenant l’une des quatre places de meilleurs troisièmes. Réponse samedi à 3h du matin.