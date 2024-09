Une semaine après sa large victoire contre Seyssinet (7-1), l'équipe réserve de l'Olympique lyonnais se déplace ce samedi (20h) chez son voisin Chassieu-Décines pour un derby et la troisième journée de National 3.

Un derby pour garder la tête du groupe I de National 3. Voilà le programme de l'équipe réserve de l'Olympique lyonnais ce week-end. Pendant que les pros de Pierre Sage sont en trêve internationale, les joueurs de Gueïda Fofana seront sur le pré. Ils n'auront pas à se déplacer bien loin puisqu'ils affrontent le voisin Chassieu-Décines. Au coup d'envoi, l'OL est leader de son groupe grâce à ses deux victoires inaugurales face à Thonon (2-1) et contre Seyssinet (7-1) la semaine dernière à domicile. Les Lyonnais sont leaders avec six points, comme Bourgoin-Jallieu, mais sont devant à la différence de but (+7).

Dernier test avant la Premier League International Cup

Ce samedi, les coéquipiers de Chaïm El Djebali, déjà buteur à quatre reprises depuis le début du championnat, tenteront de décrocher trois nouveaux points contre Chassieu-Décines, sur la pelouse du stade Raymond Troussier. Leurs adversaires du jour, 12e de la poule, n'ont toujours pas inscrit le moindre point, même s'ils comptent un match de moins que l'OL. Ils se sont inclinés la semaine dernière (0-2) sur la pelouse de Thonon Evian.

Ce match de championnat permettra aussi aux Gones de préparer au mieux la Premier League International Cup. Elle débute jeudi 12 septembre à Birmingham. Lyon y affrontera Blackburn, Sunderland, Middlesbrough et West Ham. La réserve retrouvera la N3 le 21 septembre à domicile contre Clermont.