OL académie : la réserve étrille Seyssinet, triplé d'El Djebali

En supériorité numérique à la demi-heure de jeu, la réserve de l'OL a balayé Seyssinet samedi (7-1). Chaïm El Djebali en a profité pour inscrire un triplé.

Voilà un début de saison idéal. Déjà victorieuse d'un gros poisson, Thonon Évian Grand Genève, en ouverture du championnat (2-1), la réserve de l'OL a écrasé le promu Seyssinet samedi en fin de journée (7-1). Une deuxième victoire en deux réceptions pour lancer l'exercice 2024-2025, même si tout n'a pas forcément été dans le sens des jeunes Lyonnais en début de rencontre.

Plutôt bien entrés dans leur partie, les protégés de Gueïda Fofana ont pourtant été surpris à la 18e minute lorsque l'une des premières incursions adverses dans la surface a débouché sur un penalty. La formation iséroise ouvrait alors la marque, et on pensait les Rhodaniens douchés par ce coup du sort. Mais la réaction fut bonne, à l'image de la tentative de Sekou Lega à la 22e. C'est finalement à la demi-heure de jeu qu'arriva le tournant du match.

Sur un coup franc, l'attaquant de Seyssinet rata son intervention pour finir sur un pied haut à l'encontre de Yacine Chaïb. Penalty pour les partenaires de Romain Perret et carton rouge contre le fautif, qui laissa ses coéquipiers à 10. Le numéro 9 de l'OL ne trembla pas pour égaliser et ainsi lancer les siens vers le succès.

Sanchez au-dessus, Lega poursuit sa moisson de buts

Après la pause, l'Olympique lyonnais a déroulé, marquant à six reprises, avec notamment un triplé de Chaïm El Djebali (59e, 82e et 90e) et un doublé de Lega (71e et 79e). Mis en placard du groupe professionnel, Florent Sanchez a montré qu'il était à l'aise à ce niveau en marquant (75e) et en réalisant une performance très solide dans l'entrejeu. En face, l'équipe de l'Isère a complétement explosé physiquement et mentalement après la troisième réalisation des Gones.

Une large victoire qui aura aussi vu Alejandro Gomes Rodriguez (16 ans) faire ses premiers pas en National 3. Entré en fin de partie, il s'est très vite mis dans le ton. On attendra néanmoins d'en voir un peu plus pour nous faire une idée sur les capacités de l'Anglais. Ce ne sera pas lors de la troisième journée, sur le terrain de Chassieu-Décines (7 septembre), puisqu'il sera avec sa sélection U18 au tournoi de Limoges. A cette occasion, l'OL étrennera un nouveau statut, celui de leader, car avec six points et une différence de buts de +7, il occupe la tête du classement de sa poule.