OL - France U20 : début du Mondial pour 3 Fenottes

Trois joueuses de l'OL, Féérine Belhadj, Maéline Mendy et Liana Joseph, joueront à partir de ce samedi le Mondial U20 avec la France.

Ce samedi, les joueuses de l'OL ont battu sans trop forcer le Madrid CFF pour leur premier match amical de l'intersaison (2-0). Une rencontre à laquelle Féérine Belhadj, Maéline Mendy et Liana Joseph, surtout les deux dernières, auraient pu prétendre, elles qui font partie du groupe élargi des Fenottes. Mais elles n'étaient pas disponibles ce 30 août, et pour cause. Elles sont actuellement en Colombie avec l'équipe de France U20. Elles disputent le Mondial de la catégorie à partir de ce soir.

Canada, Brésil et Fidji pour la phase de groupes

Menées par Sandrine Ringler, les Bleuettes, qui ont gagné la Sud Ladies Cup en juin, entameront la compétition par un duel contre le Canada à 22 heures. Une première affiche déjà importante qui précédera celle contre le Brésil le 4 septembre, puis une dernière pour la phase de poules face aux Fidji le 7 septembre. Ces trois confrontations se tiendront à Medellin. Objectif pour ces filles de la génération 2004, voire 2005 et 2006 pour Mendy et Joseph, qui font partie des plus jeunes, remporter ce trophée. Ce serait une première dans l'histoire des Françaises.

Rappelons par ailleurs que Kysha Sylla était initialement convoquée avec ce groupe. Mais face à la pénurie de défenseure centrale du côté de l'Olympique lyonnais, le club a demandé à garder la jeune footballeuse. En revanche, il a laissé Mendy rejoindre ses deux autres coéquipières. Une belle expérience en perspective pour les Rhodaniennes et leurs compatriotes.