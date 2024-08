Kysha Sylla bloquée par l’OL en vue de la Coupe du monde U20

Initialement prévue dans la liste pour la Coupe du monde U20, Kysha Sylla a finalement été retenue par l’OL. Face à la pénurie de défenseuses, le club a souhaité conserver la jeune joueuse pour la préparation estivale.

Depuis maintenant presque quinze jours, les joueuses de l’OL féminin ont définitivement repris le chemin de l’entraînement. Après une courte mise en route durant la première quinzaine de juillet, les Lyonnaises ont attaqué les choses sérieuses depuis le 1er août. L’effectif est encore loin d’être au complet, avec des retours au compte-gouttes dans les prochains jours, mais Joe Montemurro peut enfin voir ses nouvelles joueuses à l’œuvre. Dans une semaine, les Fenottes prendront la direction de Tignes pour un stage en altitude et tout le groupe sera à disposition de l’Australien, malgré des physiques disparates.

Comme annoncé il y a quelque temps, les jeunes de l’Académie ne seront, elles, pas sur le pont pour cette préparation estivale. Plusieurs d’entre elles ont été retenues pour la Coupe du monde U20 qui se tiendra en Colombie fin août. Le rassemblement à Clairefontaine a débuté en début de semaine avec trois joueuses de l’OL, en plus d’Alice Marques, actuellement prêtée à Valence.

Maéline Mendy finalement présente avec les Bleuettes

Toutefois, pas de trace de Kysha Sylla malgré sa convocation début août. Et pour cause. La jeune défenseuse a été bloquée par l’OL pour cette compétition. Non pas une sanction vis-à-vis de la joueuse, mais le besoin de compter sur elle pour la préparation. Avec le départ de Griedge Mbock vers le PSG et les retours de Wendie Renard et Vanessa Gilles seulement samedi, le secteur central de la défense est clairement démuni. Joe Montemurro a donc fait le choix de ne pas laisser Sylla à la disposition de l’équipe de France U20, comme nous l'a confirmé le club. En "compensation", l’OL a malgré tout autorisé Maéline Mendy à rejoindre Féérine Belhadj et Liana Joseph dans ce groupe français touché par de nombreux refus de certains clubs.