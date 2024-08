OL féminin : Becho, Diani et Bacha déjà de retour ce mercredi

Selma Bacha et Lindsey Horan face à Grace Geyoro lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Neuf jours après l’élimination de l’équipe de France aux JO 2024, certaines internationales françaises vont faire leur retour à l’entraînement de l’OL. C’est notamment le cas de Vicki Becho, Kadidiatou Diani et Selma Bacha.

Le repos attendra. Avec la longue préparation et le tournoi olympique, on pouvait s’attendre à voir les internationales lyonnaises de l'OL profiter d’un peu de repos avant de régénérer les batteries. La reprise de la D1 féminine n’étant que le 21 septembre, cela n’aurait pas été choquant, d’autant plus avec la saison intense qui se présente encore. Et pourtant, selon les informations d'Olympique-et-Lyonnais, les Lyonnaises présentes aux Jeux olympiques de Paris 2024 seront rapidement sur le pont, et ce, dès ce mercredi pour certaines. En effet, Vicki Becho, Kadidiatou Diani et Selma Bacha sont attendues dans la journée à Décines pour se satisfaire aux différents tests physiques pendant que leurs coéquipières continueront leur préparation sur le terrain.

Horan, dernière joueuse à faire son retour

Ce retour intervient seulement neuf jours après l’élimination de l’équipe de France féminine en quarts de finale des JO contre le Brésil, futur finaliste. Ces trois retours seront les premiers de ces prochains jours. En effet, Wendie Renard, Vanessa Gilles et Eugénie Le Sommer doivent retrouver le centre d’entraînement le 17 août, tandis que Lindsey Horan n’aura pas forcément le temps de profiter de son titre olympique. L’Américaine doit rejoindre ses coéquipières au GOLTC le 21 août, à la veille de partir en stage à Tignes. Joe Montemurro pourra donc compter sur toutes ses joueuses dans les Alpes, même si la reprise se fera avant tout en douceur pour les internationales de retour.