OL - Mercato : une autre porte se ferme pour Cherki

Dans le viseur du RB Leipzig depuis le départ d’Olmo, Rayan Cherki ne rejoindra pas le club allemand. Ce derner a engagé Antonio Nusa, du Club Bruges.

Après avoir obtenu la médaille d’argent aux JO vendredi dernier, Rayan Cherki devrait prendre une décision sur son avenir. Dortmund s’était penché sur le Lyonnais en tout début de mercato, mais la piste s’est refroidie en raison de l'entraîneur, Nuri Şahin, qui ne le voulait pas spécialement. Cette tendance s’est confirmée avec l’arrivée de Maximilian Beier, en provenance d’Hoffenheim, qui a un profil similaire à celui de Cherki. C’est donc une destination à oublier pour le jeune 2003.

C’est ensuite le RB Leipzig qui avait jeté son dévolu sur le numéro 18 de l’OL après le départ d'Olmo au Barça. Mais là encore, la piste s'est évaporée ces dernières heures, avec le recrutement d'Antonio Nusa du Club Bruges. L'arrivée du Danois entraîne donc la fin du possible deal avec Rayan Cherki. Nusa sera le nouveau visage du RB Leipzig afin de remplacer Dani Olmo, parti en Catalogne. Une désillusion pour Cherki qui ne rejoindra pas la Bundesliga, un championnat qui aurait permis d'exploiter ses qualités.

Rester, une possibilité à ne plus écarter ?

À un an de la fin de son contrat à l’OL, Rayan Cherki avait vu le club lyonnais lui proposer une prolongation. Celle-ci prévoyait une baisse de salaire par rapport à son statut qu’il possède au sein de l’équipe. Le clan Cherki l'avait décliné et cherchait clairement une porte de sortie pour son protégé cet été. Le récent médaillé olympique pouvait être une opportunité de marché pour certains clubs. De son côté, l’OL n'était pas contre le lâcher pour environ 15 millions d’euros. Mais les concurrents ne se bousculent pas et la possibilité de le voir finalement rester n'est plus à écarter.

Ce n'est pas vraiment ce qui était prévu au départ pour le joueur, pour le club et pour Pierre Sage mais à quinze jours de la fin, l'hypothèse n'est malgré tout plus à écarter. La saison passée, Rayan Cherki a montré qu'il pouvait se montrer décisif en sortant du banc. Ce n'est pas forcément ce à quoi il aspire mais avec le retour de l'Europe à Décines à partir de septembre, cela peut lui ouvrir certaines portes. Cependant, toutes les parties espèrent pouvoir trouver une solution qui arrive tout le monde d'ici au 30 août.