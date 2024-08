OL - Mercato : le départ de Cherki à Dortmund remis en cause ?

Alors que le départ de Rayan Cherki vers le Borussia Dortmund se fait toujours attendre, le club allemand fait l’objet de tensions en interne. De quoi remettre en cause l’arrivée du joueur de l’OL ?

La patience lyonnaise a été mise à rude épreuve, et c’est d’ailleurs toujours le cas. Depuis maintenant un mois, le Borussia Dortmund a pris la main dans le dossier Rayan Cherki alors que l’OL et le PSG avaient réussi à trouver un accord. Le choix du club allemand a eu les faveurs du joueur et la direction lyonnaise a accepté de revoir sa position pour tenter de s’entendre avec le BvB. Sauf que depuis un mois, rien ne bouge dans ce dossier avec les derniers finalistes de Ligue des champions qui aimeraient d’abord vendre avant de faire une vraie offre à l’OL. Avec la vente de Niclas Füllkrug à West Ham pour 27M€ et celle à venir de Youssoufa Moukoko à l’OM, une partie de l’objectif est remplie.

Tensions entre le directeur du recrutement et le coach

Oui, mais voilà, le dossier Cherki est encore loin de son épilogue. Ces dernières heures, la presse allemande avance de grosses tensions en interne du côté du Borussia. Arrivé comme directeur du recrutement il y a trois mois, Sven Mislintat aurait menacé de démissionner de son poste. Les relations avec Nuri Şahin, le coach du BvB, seraient plus que fraîches et c’est un organigramme qui pourrait être totalement repensé, tout comme les pistes suivies par le club allemand depuis le début du mercato ? Dernièrement, L’Équipe avançait que la discussion entre Sahin et Cherki n’avait pas forcément convaincu le technicien. Si le directeur du recrutement, à l’origine du dossier, venait à quitter le club, la venue de Rayan Cherki risquerait malgré tout de prendre du plomb dans l’aile.