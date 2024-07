OL - Mercato : l’arrivée de Cherki fait débat à Dortmund

Rayan Cherki (OL) à l’échauffement (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Si un accord tacite existe entre le Borussia Dortmund et Rayan Cherki, le cas du joueur de l’OL diviserait au sein du club allemand. De quoi remettre en cause son arrivée ?

L’été allait être chaud pour Rayan Cherki mais pour le moment, c’est avant tout la soupe à la grimace. Sélectionné pour les Jeux olympiques, le joueur offensif de l’OL n’a pas disputé la moindre minute depuis le début de la compétition. À cette frustration sportive se greffe un avenir qui tarde à se décanter. En fin de contrat dans un an avec son club formateur, Cherki est candidat à un départ et tout portait à croire qu’il allait enfiler le maillot du Borussia Dortmund. L’heure n’est pas à dire que le transfert est tombé à l’eau, mais les avancées dans le dossier tardent à arriver. Ce ne sont pas les dernières informations venues d’Allemagne qui poussent à l’optimisme concernant une arrivée au BvB.

Des avis différents en interne

Depuis plusieurs semaines, il existe un accord tacite entre le clan Cherki et le dernier finaliste de la Ligue des champions. Seulement, les choses n’avancent pas vraiment d’après Sky Sport Deutschland. Les discussions seraient au point mort entre l’OL et Dortmund, tandis que le cas de Rayan Cherki ne ferait pas l’unanimité au sein même du club allemand. En interne, les patrons ont des opinions différentes sur le joueur et l'entraîneur Nuri Şahin, qui aurait parlé à Cherki, ne semble pas entièrement convaincu. À côté de ça, le recrutement de plusieurs joueurs ces derniers temps pousse le Borussia Dortmund à devoir d’abord vendre, de quoi faire tarder les négociations. Une porte ouverte pour d’anciens prétendants comme le PSG ?