Lopes bien présent à l’entraînement de l'OL ce lundi

Ces dernières heures, une rumeur enflait sur les réseaux sociaux concernant la présence ou non d’Anthony Lopes à l’entraînement de l’OL. Selon nos informations, le portier portugais était bien de la partie ce lundi.

Son cas fait parler et ce n’est pas nouveau. Quand ce ne sont pas ses performances sur le terrain, c’est son avenir qui fait débat au sein de l’environnement lyonnais. En fin de contrat dans un an, Anthony Lopes fait partie des joueurs que l’OL ne retiendra pas en cas d’offres extérieures. Le club pourrait même le libérer de sa dernière année pour services rendus depuis 2012. Oui, mais voilà, on ne peut pas dire que les courtisans se bousculent au portillon et c’est avant tout le calme plat pour l’international portugais. Ayant joué une mi-temps sur chacun des trois premiers matchs amicaux, Lopes est encore loin d’être parti de son club formateur, malgré ce qui ressemblait à une cérémonie d’adieux lors d’OL - Strasbourg en mai dernier.

Son cas fait encore et toujours parler

Alors que Lucas Perri est attendu comme titulaire pour démarrer la saison, le cas d’Anthony Lopes cristallise les débats. À l’heure où les joueurs de Pierre Sage ont fait leur retour à l’entraînement, l’absence du gardien sur les images tournées par le club a donné du poids à une rumeur qui avait pointé le bout de son nez dimanche. L’OL aurait décidé de placer le natif de Givors dans le loft composé par Dejan Lovren, Amin Sarr, Sinaly Diomandé, Florent Sanchez et Paul Akouokou.

Selon les informations d'Olympique-et-Lyonnais, la vérité est bien différente puisque même s’il n’apparait pas sur les quelque 15 secondes de vidéo du club au contraire de Perri et Yvann Konan, Anthony Lopes était bien présent au centre d'entraînement de Décines ce lundi ainsi qu'à la séance en compagnie de ses coéquipiers.