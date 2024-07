Dans l'indifférence générale, Abdul Hakim Sulemana appartenait à l’OL jusqu’à dimanche. Cependant, l’ailier ghanéen (19 ans) vient de s’engager avec le club danois du FC Randers.

C’est un mystère à plus d’un titre, mais il y avait bien un autre Ghanéen entre Rhône et Saône en plus d'Ernest Nuamah la saison dernière. En fin de semaine dernière, Fabrizio Romano annonçait un futur départ dans les rangs de l’OL vers le Danemark. Seulement, cela ne concernait pas l’équipe première, mais bien l’Académie. Or, en précisant le départ prochain d’Abdul Hakim Sulemana vers le FC Randers, le journaliste spécialisé dans le mercato permettait à beaucoup de découvrir l’existence de ce joueur du côté de l’OL.

Un pourcentage négocié par le club lyonnais ?

Sans trahir de secrets, ce fut également une surprise dans les coursives lyonnaises, d’autant plus qu’aucune information n’existe vraiment sur la relation entre le Ghanéen et le club lyonnais. Mais, qu’on ne s’y trompe pas, Abdul Hakim Sulemana débarque bien au Danemark en provenance de la capitale des Gaules, comme l’a confirmé le FC Randers dans son communiqué. "Le Randers FC continue de renforcer son secteur offensif. Cette fois, le club danois a recruté le rapide ailier ghanéen de 19 ans Abdul Hakim Sulemana, qui rejoint le club pour un contrat de deux ans en provenance de l'Olympique lyonnais, équipe de Ligue 1."

Le mystère demeure entier donc concernant le frère de Kamaldeen Sulemana, international ghanéen passé notamment par Rennes et qui évolue désormais à Southampton. Quoi qu’il en soit, l’OL aurait réussi à négocier un intéressement de 10% sur un futur transfert de l’ailier de 19 ans, si l’on en croit le journaliste italien.