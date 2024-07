OL - Mercato : Nuamah sur les tablettes anglaises et italiennes ?

Acheté définitivement par l’OL ces dernières semaines, Ernest Nuamah vit un début de préparation tronqué. L’ailier ghanéen serait surveillé par des clubs anglais et italiens.

Le coup a été suffisamment violent pour l’empêcher de débuter correctement sa préparation. Touché à la cheville contre Chassieu-Décines (7-0), seulement quelques minutes après son entrée, Ernest Nuamah a passé un stage en Autriche en marge de ses coéquipiers. Revenu sur le terrain depuis dimanche, le Ghanéen se contente avant tout d’exercices individuels la plupart du temps et ne sera encore pas disponible ce mercredi contre le FC Sankt Pauli (18h). Il devrait retrouver le groupe au moment de la reprise la semaine prochaine à Décines. Toutefois, c’est un début de préparation tronqué que vit Nuamah depuis son retour à l’OL le 9 juillet dernier.

Une grosse offre qui peut tout changer ?

Néanmoins, cela n’empêche pas les clubs de continuer à apprécier le profil du jeune joueur. Malgré une première saison frustrante avec seulement trois buts et trois passes, Ernest Nuamah reste un joueur d’avenir à la belle réputation sur le Vieux Continent. À en croire les informations de The Athletic, des clubs anglais et italiens, dont les noms n’ont pas filtré, surveillent de plus ou moins près le numéro 37 de l’OL. Acheté définitivement par le club lyonnais au début du mois de juillet, Nuamah peut-il être un candidat à un départ ? Il représente l’avenir, cependant, face à la difficulté de vendre certains éléments, une offre importante pourrait bien faire réfléchir la direction lyonnaise. Car même s’il achète presque sans compter, l’OL a aussi besoin de vendre… Et le passé récent a montré que le club n’a jamais craché sur une vente XXL.