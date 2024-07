Mercato : Henrique (ex-OL) ne signera pas à Nantes

Le FC Nantes a annoncé lundi soir qu'Henrique, ancien arrière gauche de l'OL, ne rejoindrait pas les rangs des Canaris.

Au fil des jours, la nouvelle devenait de plus en plus improbable. Si le dossier Henrique à Nantes a connu plusieurs rebondissements, l'ancien Lyonnais a vu les portes de la Beaujoire se refermer définitivement lundi, du moins pour ce mercato. En effet, le club ligérien a informé via un communiqué que le Brésilien ne s'engagerait pas avec le pensionnaire de Ligue 1 "pour des raisons protégées par le secret médical".

Un souci a donc certainement été détecté lors de la dernière visite que le joueur de 30 ans a passée avec les Canaris. Rappelons qu'il avait trouvé un accord avec les Nantais pour signer un bail de trois ans. Mais les examens complémentaires auxquels il a eu le droit en ont décidé autrement.

Quel avenir pour lui dans le football ?

Désormais, la question de son avenir en France va se poser, même si son profil peut intéresser des formations à la recherche d'un latéral gauche régulier, apprécié de tous dans un vestiaire et surtout libre de ses mouvements puisque sans contrat. Coéquipier modèle, Henrique a passé trois ans à l'Olympique lyonnais, portant à 45 reprises le maillot de l'OL. Jamais considéré comme un titulaire, il a néanmoins su se montrer assez précieux lorsqu'on a fait appel à lui.

Dans son annonce, le FC Nantes a d'ailleurs indiqué que "tous ceux qui ont eu la chance de le côtoyer et de l'accompagner ces derniers jours pourront attester de son infinie gentillesse et de sa résilience." En lui souhaitant que ce problème physique ne soit pas synonyme de complications plus graves et d'une fin de carrière précipitée.