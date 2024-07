Ce lundi, le CIES a placé Malick Fofana et Ernest Nuamah dans le top 10 des joueurs à suivre en Ligue 1. Aux deux jeunes joueurs de l'OL de confirmer les espoirs placés en eux.

Les deux ailiers de l’OL n'attendent plus que la reprise du championnat afin de dynamiter les couloirs offensifs de l’attaque lyonnaise. Ils sont largement vus comme des prospects à suivre. C'est ainsi que cette vision se confirme par l'Observatoire du football, le CIES, qui place le Belge et le Ghanéen dans le top 10 des joueurs à suivre cette saison en Ligue 1. Le CIES se base sur un ratio d’expérience et de potentiel. Celui-ci place Malick Fofana à la troisième place tandis qu’Ernest Nuamah se positionne à la huitième place.

La saison de la confirmation

Après une saison difficile, l’international ghanéen doit confirmer les attentes placées en lui. Son transfert définitif à l'OL doit lui ôter un poids désormais. En épurant son jeu et en devenant plus efficace, Nuamah doit prouver à la Ligue 1 qu’il n’est pas un joueur comme les autres et que son statut de pépite à son arrivée n'était pas volé. C’est autre chose pour Malick Fofana.

Le feu follet belge n’a pas eu besoin de temps pour s’adapter au championnat français. Il a tout de suite su trouver sa place dans l’effectif lyonnais, en sortie de banc, afin de mettre un coup d'accélérateur dans les fins de matchs. Il doit cependant confirmer ces six derniers mois passés à l’OL et réaliser une saison complète et régulière au plus haut niveau. Ce qui est sûr est que les deux ailiers lyonnais sont attendus et pourraient être des révélations de la Ligue 1 cette saison.