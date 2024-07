Devant initialement signer pour trois ans, Henrique est encore loin de Nantes. Au sein du club nantais, le pessimisme est de taille après un souci physique révélé lors de la visite médicale.

Décidément, ce dossier n’aura pas été un long fleuve tranquille et son épilogue devrait intervenir ce lundi dans l’après-midi. Entre Henrique et le FC Nantes, l’histoire devrait très certainement ne jamais s’écrire, malgré une volonté commune de travailler ensemble. Comme décrit en fin de semaine dernière, la venue du latéral brésilien en Loire-Atlantique est plus que jamais compromise après la traditionnelle visite médicale.

Communication à venir ce lundi ?

Cette dernière avait révélé un souci physique, qui reste pour le moment inconnu, chez Henrique, ce qui avait poussé Nantes à demander des examens complémentaires. Ils ont été réalisés vendredi à Paris par l’ancien Lyonnais, mais aucune communication n’a pour le moment vu le jour. Interrogé par Ouest-France sur le mercato nantais, Antoine Kombouaré n’a pas fait de point sur la situation.

Toutefois, selon nos confrères, le pessimisme est de mise dans les bureaux du club nantais. Henrique ne devrait pas rejoindre les Canaris pour les trois prochaines années. À la lecture de ce dossier, une surprise de dernière minute n’est pas à exclure tant il a connu des rebondissements, mais voir Henrique de nouveau en Ligue 1 semble plus que jamais compromis.