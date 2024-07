France - Euro U19 : pas de titre pour Bengui, Kumbedi et Sarr (OL)

Opposée à l’Espagne en finale de l’Euro U19, l’équipe de France n’a pas fait le poids et s’est inclinée 2-0. Place désormais à un peu de vacances pour les trois joueurs de l’OL.

Ils avaient l’occasion de signer le doublé avec la France après le sacre en U17 il y a deux ans. Ils devront se contenter de la médaille d’argent. Dimanche, à Belfast, Mamadou Sarr et Saël Kumbedi n’ont pas réussi à s’imposer en finale de l’Euro U19 face à l’Espagne (2-0). Comme chez les A ou chez les filles en U19, la Rojita n’a laissé que des miettes dans ce tournoi et s’ajoute à la liste des sélections espagnoles sacrées durant l’été. Pour les Bleuets, il y a forcément de la déception, même si la marche semblait un peu trop haute dimanche en Irlande du Nord. Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir vu les joueurs de Bernard Diomède tenter leur chance. Mais avec un seul tir cadré sur treize tentatives, difficile d’espérer quelque chose quand l’Espagne a inscrit deux buts sur ses trois tirs cadrés.

Neuf minutes de jeu pour Sarr, Bengui pas irréprochable

Titularisé dans le but français, Justin Bengui n’a pas sorti le match parfait pour aider son pays à repartir avec un neuvième titre dans la compétition. Manquant de fermeté sur la frappe d’Iker Bravo, le gardien de l’OL s’est incliné une première fois avant la pause (41e). Sur le but du break espagnol, il est malheureusement surpris par la déviation de Jacquet sur la frappe d’Assane Diao (69e) et n’a pu que constater les dégâts. Avec Sarr qui a joué un peu moins de dix minutes, les trois joueurs lyonnais vont maintenant observer un petit temps de repos, avant de reprendre le chemin de l’entraînement à Décines avec le groupe professionnel.