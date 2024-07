OL : une deuxième phase pour affiner automatismes et certitudes

Après dix jours de stage en Autriche et quelques jours de repos, l’OL reprend sa préparation, avec une vingtaine de jours avant la reprise de la Ligue 1. Ce nouveau cycle doit permettre d’installer une vraie dynamique à Pierre Sage.

Après la relative douceur autrichienne, les joueurs de l’OL vont suer dans les prochains jours. Alors que le département est placé en vigilance canicule jusqu’à jeudi minimum, les Lyonnais vont reprendre le chemin de l’entraînement après quelques jours de repos. Ce lundi marque le début de la dernière ligne droite de la préparation estivale. Le rendez-vous contre Rennes pour la 1re journée de Ligue 1 n’est prévu que pour le week-end du 16 août.

Toutefois, le groupe rhodanien attaque une nouvelle phase de son programme : celle qui doit les faire monter en puissance sur le plan athlétique, mais aussi dans le jeu. Les deux dernières sorties amicales ont fait ressurgir quelques manquements et sur la vingtaine de jours qu’il reste désormais avant la reprise officielle du championnat, Pierre Sage n’a qu’une volonté : mettre encore plus l’accent sur les fondamentaux de sa philosophie et pousser ses joueurs à trouver la bonne alchimie sur le terrain.

Trouver des certitudes tout en intégrant des éléments

Quand les dix jours passés en Autriche ont été intenses, avec la plupart du temps des séances doublées, cette nouvelle étape dans la préparation devrait avant tout se voir axée sur le jeu. C’était déjà le cas depuis le 5 juillet, mais à présent Sage peut compter sur un effectif renforcé par les retours d’Orel Mangala et Georges Mikautadze. Le groupe n’est toujours pas au complet et ne le sera pas jusqu’au retour de la Ligue 1, mais dans les essais réalisés par le coach sur les derniers matchs, il ne sera plus forcément question de bricolage.

Qu’importe le système utilisé lors des trois derniers amicaux restants, Pierre Sage pourra cette fois utiliser Mikautadze en attaque et ne plus innover avec Enzo Molebé, Johann Lepenant ou encore Malick Fofana. L’attaquant géorgien n’en est qu’à sa reprise et va devoir se mettre au niveau physique de ses nouveaux coéquipiers. Néanmoins, il est quand même plus simple de travailler des automatismes avec le principal intéressé. Pour voir si la doublette avec Lacazette est complémentaire, il faudra patienter un peu, mais de toute façon, il n’en sera pas question avant un bon mois. L’heure n’est donc pas à se projeter aussi loin, mais à trouver une base solide pour être dans le bain d’entrée de jeu à Rennes dans un peu plus de quinze jours.

Des repères défensifs et offensifs à trouver

Dans cette période de mercato toujours aussi indécise, Pierre Sage doit forcément travailler avec des éléments qui peuvent ne plus être là du jour au lendemain. On a pu le voir avec Jake O’Brien qui va s’engager avec Everton dans les prochaines heures. Toutefois, l’incertitude qui pouvait peser au-dessus de l’Irlandais se retrouve désormais levée et peut permettre à l’entraîneur lyonnais de travailler plus facilement. Adryelson, Duje Caleta-Car et Moussa Niakhaté vont se partager deux postes pour trois.

Les amicaux contre le Torino, mercredi, l’Union Berlin, samedi et Arsenal, le 11 août doivent permettre à cette nouvelle charnière de trouver des repères. Ce sera le but de cette dernière ligne droite. Même s’il veut dorénavant avoir un maximum de certitudes dans le jeu de son équipe, Pierre Sage ne peut occulter que l’intégration de nouveaux éléments dans son onze va donner lieu à une phase d’adaptation. Ce n’est pas pour rien que cette période se nomme phase de préparation. L’idée est de faire des tests, même si aujourd’hui à l’OL, on va avant tout chercher à stabiliser un maximum les principes travaillés depuis trois semaines.