Vanessa Gilles (Canada) et Wendie Renard (France), coéquipières à l’OL, en avril 2023 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Malgré l’ouverture du score de Marie-Antoinette Katoto, la France s’est inclinée contre le Canada (1-2). Le but de Vanessa Gilles dans le temps additionnel pousse les Bleues à jouer leur qualification contre la Nouvelle-Zélande.

Une joueuse de l’OL qui marque à Geoffroy-Guichard, la symbolique est belle. Malheureusement pour l’équipe de France, ce but n’est pas venu de Selma Bacha, Wendie Renard ou encore Kadidiatou Diani. Non, il a été l’œuvre de Vanessa Gilles pour le Canada au bout du temps additionnel (90e+12). En trompant Constance Picaud, la défenseuse lyonnaise a offert trois points importants à son pays et repoussé dans le même temps la qualification de la France pour les quarts de finale. Pour voir les Bleues sortir de poule, il faudra une victoire contre la Nouvelle-Zélande dans deux jours du côté du Parc OL. Car, comme face à la Colombie, les joueuses d’Hervé Renard ont encore déjoué après avoir ouvert le score.

Renard sortie sur blessure

Le but juste avant la pause de Marie-Antoinette Katoto, son troisième dans ces Jeux olympiques, aurait dû enfoncer un Canada en pleins doutes après les affaires d’espionnage. Seulement, les Bleues n’ont pas réussi à faire le break, malgré une grosse occasion de l’attaquante du PSG. Finalement, les blessures de Peyraud-Magnin, juste après l’égalisation canadienne (63e), et celle de Wendie Renard, après une béquille, ont fini de tout dérégler et Vanessa Gilles en a profité pour surgir et relancer son pays dans la course à la qualification.