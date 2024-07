Remplaçante contre la Colombie, Selma Bacha est titularisée sur le côté gauche de la défense pour France - Canada (21h). Avec Eugénie Le Sommer réserviste, Vicki Becho intègre le groupe français sur le banc.

Un nul ou une victoire et la qualification sera au bout de 90 minutes ce dimanche à Saint-Etienne. Avec la victoire de la Colombie sur la Nouvelle-Zélande et la sanction de six points infligée au Canada, l'équipe de France est en très bonne posture avant de se frotter aux coéquipières de Vanessa Gilles. À Geoffroy-Guichard, l'heure ne sera pas au calcul pour Hervé Renard qui ne vise que les trois points. En vue du reste de la compétition, finir premières sera forcément un avantage pour les Bleues. Pour ce deuxième rendez-vous dans ces Jeux olympiques, le sélectionneur a choisi d'effectuer deux changements, tous deux en défense. Selma Bacha remplace Sakina Karchaoui côté gauche, tandis qu'Elisa De Almeida retrouve le groupe et une place de titulaire à droite.

Avec la qualification en ligne de mire, les Bleues espèrent se rassurer face au Canada. Si la victoire avait été au rendez-vous jeudi contre la Colombie, voir la nation sud-américaine revenir à 3-2 après que la France a mené 3-0 à la pause n'a pas forcément été du goût du sélectionneur et de ses joueuses. L'heure est donc à la confirmation ce dimanche dans le Forez.

La composition de la France : Peyraud-Magnin - De Almeida, Mbock, Renard (cap), Bacha - Dali, Toletti, Geyoro - Cascarino, Katoto, Diani