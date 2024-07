En cette période de Jeux olympiques, l’équipe de France U19 dispute l’Euro en Irlande du Nord. Ce dimanche (20h), les coéquipiers de Justin Bengui et Saël Kumbedi (OL) ont rendez-vous avec leur destin en finale contre l’Espagne.

Il y a deux ans, Saël Kumbedi débarquait à l’OL avec le statut de champion d’Europe U17 acquis quelques semaines plus tôt. Vingt-quatre mois plus tard, le latéral droit pourrait quitter les bords du Rhône avec celui de champion d’Europe U19. Annoncé sur le départ, l'ancien Havrais a d'abord une mission avant de penser à son avenir. Ce dimanche (20h), le Lyonnais dispute la finale de la compétition continentale en Irlande du Nord avec un adversaire de taille. Titulaire à droite de la défense de la France pendant l’entièreté de l’Euro, Kumbedi affronte l’Espagne. La génération 2006 a l’occasion de frapper un grand coup à Belfast face à l’une des nations les plus impressionnantes.

Sarr toujours sur le banc

Les deux sélections se sont d’ailleurs déjà croisées dans cet Euro avec un score de parité (2-2). Seulement, la composition française sera bien différente ce dimanche. Assuré d’être qualifié, Bernard Diomède avait fait tourner lors du dernier match de poule contre la Rojita avec notamment la titularisation de Mamadou Sarr. Pour cette finale, le défenseur, également sacré en 2022 avec les U17, prendra place sur le banc. Avant de retrouver l’OL, il espère que Justin Bengui gardera sa cage inviolée, ce qui serait un bon signe dans la quête d’un sacre européen.