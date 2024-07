Mercato : El Arouch devrait quitter l’OL pour Botafogo

Absent de la reprise, Mohamed El Arouch devrait quitter l’OL pour se relancer. Le jeune milieu va profiter de la synergie Eagle Football pour rejoindre Botafogo.

Il n’a beaucoup avoir que quelques minutes de jeu en professionnels, le cas El Arouch fait couler beaucoup d’encre entre Rhône et Saône. Porté aux nues après le sacre en Coupe Gambardella, le jeune milieu était promis à un bel avenir dans son club formateur. Deux ans après le titre avec les U18 de l’OL, El Arouch n’a pas réussi à valider les attentes, gêné notamment par des blessures et un moral en berne. N’ayant pas été retenu par Pierre Sage, qui lui avait mis un peu de pression sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones", pour la reprise de l’entraînement de l’équipe première, Mohamed El Arouch n’était pas plus présent à celle de la réserve. La question était donc de savoir ce qu’il advenait du milieu de terrain. La réponse devrait bientôt arriver puisque Mohamed El Arouch est sur le départ d’après L’Équipe.

Partir pour mieux revenir ?

Dans son désir de se relancer, le vainqueur de la Gambardella 2022 devrait s’expatrier du côté du Brésil. À un an de la fin de son contrat, Mohamed El Arouch va très probablement prendre la direction de Botafogo dans un mouvement très Eagle Football. Le club brésilien va l’acquérir de manière définitive, mais en restant dans le même giron que l’OL, El Arouch pourrait bien revenir un jour ou l’autre entre Rhône et Saône. Débarrassé de son manque de confiance et des problèmes personnels qui ont jalonné sa dernière saison. C’est en tout cas tout ce que l’environnement lyonnais lui souhaite.