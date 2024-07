JO 2024 - Bleus : Pirès prend la défense de Lacazette (OL)

Alexandre Lacazette en préparation des JO 2024 avec la France (Photo by Emmanuel Dunand / AFP)

Non convoqué pendant sept ans avec l’équipe de France A, Alexandre Lacazette a repris son histoire en sélection avec les Jeux olympiques. Une juste récompense pour Robert Pires.

Il croque la compétition à pleines dents. Son sourire au moment de la première Marseillaise au Vélodrome contre les États-Unis en disait long. Après avoir mangé son pain noir et s’être fait une raison sur sa relation avec l’équipe de France, Alexandre Lacazette a pu ouvrir de nouveau son livre en France. Sélectionné à sa grande surprise par Thierry Henry, l’attaquant de l’OL a eu l’honneur de se voir désigner capitaine par son sélectionneur. "Je respecte à chaque fois les choix des entraîneurs et je respecte énormément les choix de Didier Deschamps, a d’abord déclaré Robert Pirès. C’est vrai que le fait d’être appelé par Thierry Henry, pour lui, c’est fort déjà, et je trouve que c’est assez symbolique."

"On ne lui a peut-être pas laissé du temps"

Pour les deux attaquants passés par Arsenal, la symbolique est, il est vrai, forte. Seule la présence d’Henry aurait pu faire revenir Lacazette sous le maillot bleu. Le Lyonnais l’a avoué à demi-mot et va tout faire pour rendre la confiance à son entraîneur. Doublement décisif lors du premier match, Alexandre Lacazette a eu plus de mal contre la Guinée samedi (1-0).

Toutefois, pour Pires, ce retour est une suite logique par rapport à la carrière de l’enfant de Mermoz en club. "Aujourd’hui, avec l’équipe de France olympique, c’est peut-être une manière de prendre sa revanche par rapport à ce qu’il n’a pas eu ou le temps qu’il n’a pas eu avec les Bleus. Bien évidemment, le niveau n’est peut-être pas le même, mais je trouve que concernant Alexandre Lacazette, peut-être qu’on ne lui a pas laissé trop de temps ou plus d’opportunités que certains autres joueurs."

Présent samedi à Nice, Didier Deschamps reverra-t-il sa copie dans les prochaines semaines ?