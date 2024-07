France : Lacazette (OL) a vécu des débuts "rêvés" aux Jeux

Alexandre Lacazette et Thierry Henry après le but du capitaine lors de France – Etats-Unis (Photo by Norbert Scanella – Panoramic / Panoramic / DPPI via AFP)

Pour son premier match dans ces Jeux olympiques, la France a pu compter sur un Alexandre Lacazette des grands soirs. Le capitaine français savourait cette première.

Un but, une passe décisive. En l’espace de moins de dix minutes, Alexandre Lacazette a fait taire les derniers sifflets qui pouvaient descendre du stade Vélodrome pour les transformer en applaudissements, voire en standing ovation. Lui, l’attaquant et capitaine de l’OL, a été porté en héros par tout le stade marseillais après la victoire de la France contre les États-Unis (3-0). Pour cette première journée du tournoi olympique, le numéro 10 français ne pouvait rêver meilleurs débuts, presque sept ans après sa dernière sélection en équipe de France A.

Après la rencontre, le sourire qui était apparu au moment de la Marseillaise avant le coup d’envoi n’avait pas disparu, bien au contraire. "C’était magique pour moi, l’image va me rester à vie. C’était vraiment beau, ce stade tricolore. On vise la médaille d’or, même si on sait que ça va être dur." La prestation contre la sélection américaine a montré que le score final ne reflétait pas forcément la physionomie du match. Sans un Guillaume Restes solide dans son but et quelques coups du destin, la fête aurait pu tourner au cauchemar à Marseille.

"Je suis capitaine, je marque, c'est parfait"

Mais Alexandre Lacazette a joué les Zorro dans la cité phocéenne et a enlevé une belle épine du pied de Thierry Henry et sa bande. Réputé pour être chirurgical devant le but, mais avant tout dans la surface de réparation, l’attaquant de l’OL s’est essayé de loin à l’heure de jeu et bien lui en a pris. Sa frappe croisée a fait mouche et a libéré tout un stade. Premier buteur français dans ces Jeux olympiques, il a ensuite rendu la pareille à Michael Olise pour le but du break. Décisif par deux fois, Lacazette avait "rêvé de ça quand j’étais petit. C’est une grande compétition à domicile, la première dans ma carrière. Je suis capitaine, je marque, c’est parfait."

Depuis mercredi soir, la réalité a remplacé le rêve, même si le gamin de Mermoz ne souhaite très clairement pas se réveiller et poursuivre ce conte de fées.