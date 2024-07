Alexandre Lacazette après son but lors de France – Etats-Unis aux JO 2024 (Photo by Norbert Scanella – Panoramic / Panoramic / DPPI via AFP)

Malmenée par les États-Unis, l’équipe de France olympique s’est sortie du piège après l’heure de jeu. Avec à la baguette Alexandre Lacazette, buteur puis passeur décisif.

Les sifflets qui auraient pu être redoutés ne sont jamais arrivés. Au contraire, c’est tout un stade qui s’est levé pour célébrer le joueur qu’il est. En qualité de capitaine de l’OL et ayant souvent fait des misères à l’OM, Alexandre Lacazette espérait que les supporters présents mercredi au Vélodrome fassent la part des choses au moment de l’entrée en lice de la France aux JO 2024. Le capitaine français ainsi que Thierry Henry ont vu leur message entendu.

L'enceinte marseillaise a été pleinement acquise à la cause des Bleus contre les États-Unis (3-0). Et en l’espace de dix minutes, Lacazette a largement fait oublier son passif lyonnais à ceux qui pouvaient encore avoir un peu de rancœur en tribunes. Cependant, pour sa première dans ces Jeux, la France n’a pas vécu une soirée des plus tranquilles contre la sélection américaine.

Cherki est resté sur le banc

Malgré une nette domination dans le jeu, les hommes de Thierry Henry ont eu du mal à se créer des occasions et les meilleures ont finalement été à mettre sur le compte de la team USA. Une fois en première période, puis une seconde fois dans le deuxième acte, Guillaume Restes a sauvé son équipe avant que sa barre transversale ne s’en charge pour lui. Un tournant dans cette rencontre puisque dans la foulée, les Français ont pris l’avantage au score. Et qui mieux que le capitaine pour montrer la voie. Tout sourire au moment des hymnes comme s’il savourait pleinement le moment, Alexandre Lacazette s’est construit son but presque tout seul à la 61e minute.

Dos au jeu, il s’est retourné et a enclenché une frappe croisée à plus de vingt mètres qui a fait mouche. Un but libérateur pour tout un groupe et tout un stade qui a terminé de respirer à pleins poumons sur le ballon enroulé de Michael Olise, huit minutes plus tard. Là encore, Lacazette s’est montré décisif en servant le nouveau joueur du Bayern Munich. En s’imposant 3-0, l’équipe de France entame parfaitement ce tournoi avant le match contre la Guinée samedi. Un rendez-vous qu’espère jouer Rayan Cherki, resté sur le banc pendant 90 minutes mercredi à Marseille.