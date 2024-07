Pour son premier match dans le tournoi olympique, la France affronte les États-Unis ce mercredi soir (21 heures), à Marseille. Le capitaine Alexandre Lacazette a logiquement été titularisé, tandis que Rayan Cherki débutera sur le banc.

Réuni depuis plus d’un mois, le groupe de Thierry Henry entame enfin les JO 2024 ce mercredi. En effet, la France rencontre les États-Unis à 21 heures, dans le cadre de la première journée des phases de poules. Le match aura lieu au Vélodrome de Marseille, devant un public toujours un peu hostile aux joueurs de l’OL. C’est pourquoi, en conférence de presse mardi, Alexandre Lacazette a déclaré être "français" et "pas lyonnais durant la compétition", afin de calmer le jeu. Les propos de l'avant-centre ont d'ailleurs été soutenus par son sélectionneur.

Lacazette placé en pointe, Cherki remplaçant

L'entraineur français est globalement resté fidèle aux compositions qu’il avait alignées durant les trois matchs de préparation. Ainsi, l’attaquant des Gones figure dans le onze de départ et portera le brassard de capitaine. Rayan Cherki est sur le banc, mais le milieu offensif aura probablement l’occasion de rentrer en cours de jeu. Johann Lepenant, quant à lui, est réserviste et ne figure donc pas sur la feuille de match.

Deux joueurs passés par l’Olympique lyonnais ont également été titularisés, à savoir Castello Lukeba (RB Leipzig), qui évoluera dans la défense tricolore, et Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), qui complètera l’attaque aux côtés du Général. Ainsi, l’équipe de France olympique devra engranger de la confiance dès ce premier duel et repartir avec les trois points. À noter que l'opposition sera à suivre en direct sur France 2 et Eurosport 1.

La composition de la France : Restes - Sildillia, Badé, Lukeba, Truffert - Koné, Chotard, Olise, Millot – Lacazette (C), Mateta