France - JO 2024 : Lacazette (OL) "inspire" Mateta

Anciens coéquipiers éphémères à l’OL, Alexandre Lacazette et Jean-Philippe Mateta se retrouvent sept ans plus tard avec l’équipe de France olympique. L’attaquant de Crystal Palace assure voir son capitaine comme un modèle à suivre.

Ils n’avaient pas partagé beaucoup de temps ensemble à l’OL. Une seule saison qui s’était avant tout traduite par des exercices à l’entraînement, plus qu’à des minutes partagées sur le terrain. Avec seulement 86 minutes à son compteur personnel avec le club lyonnais, Jean-Philippe Mateta n’a pas fait long feu entre Rhône et Saône, mais a pu découvrir le formidable attaquant qu’était Alexandre Lacazette, en pleine bourre lors de cette saison 2016-2017. Sept ans plus tard, les deux attaquants se sont retrouvés, non pas à l’OL, mais sous le maillot de l’équipe de France olympique. Tous deux font partie des trois joueurs de plus de 23 ans autorisés et appelés par Thierry Henry. Ce mercredi (21h15), ils affrontent le Japon pour une dernière répétition avant l’entrée en lice de la France dans ces Jeux olympiques 2024.

"Il a l'expérience et le petit vice qui va avec"

Ce dernier amical du côté de Toulon doit permettre à Mateta et Lacazette de parfaire leurs automatismes, eux qui partagent le front de l’attaque. L’association avait montré de belles choses contre le Paraguay lors du premier match de préparation. En bon capitaine, Alexandre Lacazette avait d’ailleurs joué les grands seigneurs en offrant le penalty à son coéquipier pour s’offrir un doublé. Une semaine avant les JO 2024, Jean-Philippe Mateta n’a pas caché son admiration pour son aîné. "J'aimerais en être où il est à son âge (33 ans) . Au niveau du jeu, évidemment qu'il m'inspire, surtout devant le but, a déclaré l’attaquant de Crystal Palace dans L’Équipe. Quand il a une occasion, il la met dedans. Il a aussi l'expérience et le petit vice qui va avec. J'observe beaucoup." Ensemble, ils espèrent faire briller la France en ramenant une médaille olympique.