Eugénie Le Sommer et les Bleues battues par l’Espagne en finale de Ligue des Nations (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

En délicatesse avec ses adducteurs, Eugénie Le Sommer n’était pas sur la feuille de match des Bleues contre l’Irlande. L’attaquante de l’OL risque de jouer les jokers pour les Jeux olympiques.

Elle a beau être une attaquante de l’OL, le parcours de l’équipe de France risque d’avoir une incidence sur les critiques ou non qui vont s’abattre sur Hervé Renard à l’issue des Jeux olympiques sur le cas Eugénie Le Sommer. Mardi soir, le sélectionneur français ne pouvait toujours pas compter sur son attaquante en Irlande. Gênée au niveau des adducteurs, Le Sommer n’était pas sur la feuille de match et cela commence forcément à inquiéter autour des Bleues. Interrogé sur l’état physique de la Bretonne après la défaite (3-1), Renard assure "ne pas s’inquiéter, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir y aller très, très progressivement sur le temps de jeu. En espérant qu'elle puisse nous apporter dans un premier temps sur des courtes durées, et l'augmenter petit à petit."

"Tributaire de notre bon parcours"

Pas à 100% de ses moyens, Eugénie Le Sommer n’a plus joué depuis le mois d’avril et va donc démarrer les JO 2024 avec trois mois sans compétition. Le choix fait par Hervé Renard va sûrement faire parler et l’ancien coach de Sochaux avoue que sa joueuse "sera tributaire de notre bon parcours. Elle sera notre joker, par la force des choses. On peut compter sur elle pour son professionnalisme, sa façon de se préparer. Ce n'était pas le soir pour prendre des risques."

Eugénie Le Sommer a désormais une semaine pour se remettre d’aplomb avant de pourquoi pas gratter quelques minutes de temps de jeu. Mais pour la voir titulaire, il faudra peut-être bien attendre la reprise de la saison avec l’OL.