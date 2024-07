Becho (OL) marque dans la défaite des Bleues en Irlande (3-1)

Vicki Becho avec le sélectionneur des Bleues Hervé Renard (Photo by William WEST / AFP)

Pour leur dernière sortie avant les Jeux olympiques, les Bleues ont mordu la poussière en Irlande. Malgré un but de Vicki Becho, l’équipe de France termine les éliminatoires de l’Euro sur une défaite (3-1).

C’est un revers qui fait forcément tache, même s’il est à remettre dans son contexte. À une semaine de son entrée dans les Jeux olympiques 2024, l’équipe de France féminine s’est inclinée face à l’Irlande lors de la dernière journée des éliminatoires de l’Euro 2025. Battues 3-1, les Bleues ont malgré tout conservé leur première place au classement et seront têtes de série lors du tirage au sort du tournoi continental. Toutefois, avant d’attaquer une compétition comme les JO, ce revers n’est pas forcément le bienvenu, de même que la manière. Hervé Renard a regretté la production collective de son équipe, même s’il a mis en avant les différents changements effectués en raison d’une qualification déjà acquise.

Renard avait largement fait tourner

Il est vrai que Wendie Renard, Griedge Mbock ou encore Sakina Karchaoui sont restées sur le banc quand Delphine Cascarino n’est entrée qu’à la pause. Le sélectionneur avait choisi de donner du temps de jeu aux remplaçantes et réservistes comme Vicki Becho mais cela n’explique pas tout. À Cork, fief de Jake O’Brien, les Bleues n’ont rien montré offensivement et ont réussi à se faire prendre à trois reprises. Si Becho a réussi à redonner l’espoir d’un possible nul en réduisant la marque à la 79e minute, la France a trop peu montré pour pouvoir espérer autre chose.

À une semaine du match contre la Colombie à Décines, les Françaises ne veulent pas tirer sur la sonnette d’alarme. Les Jeux olympiques seront un contexte totalement différent à les écouter. Cependant, ce ne sont pas forcément les sorties précédentes de ce revers irlandais qui sont matières à rassurer… Rendez-vous le 25 juillet pour voir si le voyage en Irlande n'était qu'un accident.