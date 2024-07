Mercato : O’Brien réagit aux rumeurs sur son futur à l’OL

Parmi les joueurs les plus courtisés à l’OL, Jake O’Brien pourrait faire ses valises durant l’été. Interrogé sur son futur, l’Irlandais ne veut pas se prendre la tête et verra ce qu’il se passera.

Qui aurait pu dire il y a un an que Jake O’Brien serait l’un des joueurs de l’OL les plus courtisés du mercato estival 2024 ? Personne, pas même lui, très certainement. Après un prêt réussi à Molenbeek, l’Irlandais a débarqué à Décines à la surprise générale et il est bien l’un de ceux à qui la mauvaise passe lyonnaise a le plus réussi. Devenu un titulaire indiscutable, il a fait ses débuts en sélection en juin dernier et est devenu un candidat à un départ. Pourquoi ?

Parce que sa cote a grimpé en flèche et que le million d’euros dépensés à l’été 2023 pourrait bien se transformer en vingtaine de millions d’euros un an plus tard. "C'est difficile à dire maintenant parce que nous sommes au milieu de la fenêtre de transfert et il y aura toujours des spéculations. Il y a des clubs intéressés et des clubs pas intéressés - je pense que c'est cette période de la saison où les clubs parlent de vous et à vous, mais c'est difficile à dire pour l'instant, je vais retourner à Lyon ce week-end et partir de là", a-t-il déclaré au site irlandais Joe avant son retour à l’OL lundi dernier.

"Pas pressé d'aller en Premier League"

Ayant retrouvé les terrains samedi pour le premier amical contre Chassieu-Décines (7-0), Jake O’Brien a pris la direction de l’Autriche avec le reste du groupe lyonnais. Malgré un avenir qui semble incertain, le colosse irlandais prépare cette saison 2024-2025 avec sérieux. Même si l’appel de la Premier League ne le laisse pas indifférent. Toutefois, bien que le championnat anglais soit "le plus fort du monde", Jake O’Brien n’est "pas pressé d’y aller". Un message envoyé à sa direction et ses courtisans ?