Samedi, l’Olympique lyonnais a joué son premier match de préparation face à Chassieu-Décines au GOLTC. En marge de cet amical, les supporters de l'OL n'ont pas caché leurs ambitions pour la saison à venir.

Samedi, près de 1600 personnes ont assisté à la rencontre OL - Chassieu-Décines, qui a vu le pensionnaire de Ligue 1 s’imposer 7-0 face à l'équipe de National 3. La tribune du stade Gérard Houllier était remplie. Les supporters lyonnais sont bien de retour, après plusieurs semaines d’attente. D’ailleurs, plusieurs d’entre eux ont annoncé leurs souhaits concernant la saison à venir. Tous ont été unanimes sur le fait de "faire mieux que l’année dernière", se souvenant notamment de la dernière place qu’a occupée leur club pendant plusieurs semaines, voire mois.

D’ailleurs, pour Tom, l’objectif est de se qualifier en "Ligue des champions et d’avoir une équipe stable pour retrouver le vrai Olympique lyonnais". Quentin, lui, attend plutôt d’aller "loin en Ligue Europa", surtout pour revivre de belles soirées européennes au Parc OL. Entre championnat ou destin européen, le cœur balance chez les supporters. Toutefois, n'ayant plus accroché un podium depuis la saison 2018-2019, l'OL est très loin de ses objectifs initiaux et pour Hugo, beaucoup plus ambitieux que ses compères, les protégés de Pierre Sage se doivent de "finir dans les trois premiers" du championnat, tout en allant chercher une "demi-finale de coupe d’Europe".

Un début de mercato peu emballant

L'ambition est bien présente chez les supporters et cela passera notamment par un mercato réussi, au contraire des années précédentes. Seulement, un mois après l'ouverture du marché estival, aucun fan interrogé ne s’est montré réellement enthousiasmé par les mouvements réalisés par John Textor et sa direction. C’est le cas d’Alexis qui préfère "attendre", avant de tirer toute conclusion. Cependant, Tom avoue qu’il "ne connaît pas vraiment" Abner et Moussa Niakhaté, ce qui le pousse à se questionner sur "les montants qui sont peut-être un peu chers, par rapport au statut des joueurs". Depuis le début du mercato, l'OL dépense sans compter et cela fait presque peur. "On s’est habitué à un mercato sous Aulas, qui ne lâchait pas forcément des gros billets, alors que Textor dépense des sommes importantes", déclare Valentin, qui n’a "aucune certitude" sur la provenance de tout cet argent.

Des renforts attendus au milieu et sur les ailes

Même si Hugo trouve que "l’équipe est déjà complète", la plupart des suiveurs de l’Olympique lyonnais ne sont pas de cet avis. La priorité est de "viser un milieu de terrain et un ailier droit, puis peut-être un défenseur central " en cas de départ de Jake O’Brien, indique Quentin. Pour Tom, son club de cœur doit absolument recruter "un milieu de terrain, surtout pour épauler Matic qui a quand même 35 ans ". Ce supporter souhaite également "doubler les postes en attaque, notamment en jouant la Ligue Europa et la Coupe de France ".

D’ailleurs, Valentin s’est dit soulagé du choix d’Alexandre Lacazette de rester à Lyon une saison de plus. Cependant, il ne veut "pas compter que sur le Général pour marquer des buts ", comme c’était le cas depuis son retour. Heureux de retrouver les joueurs de l'OL samedi, les fans placent des attentes élevées en Pierre Sage et son groupe. Après des années à manger leur pain noir, l'éclaircie de fin de saison dernière doit désormais se retrouver dans une continuité, notamment dans le jeu.