Sans club depuis la fin de son contrat à Villarreal, Bertrand Traoré a décidé de revenir à l’Ajax Amsterdam, sept ans après. L’ailier droit a signé un contrat de deux ans dans la capitale néerlandaise.

Ce lundi, l’Ajax Amsterdam a annoncé le retour au club de Bertrand Traoré, sept ans après son dernier match pour Les Ajacides. L’international burkinabé, recruté libre après son passage à Villarreal, est désormais lié jusqu’au 30 juin 2026 aux Amstellodamois. Prêté par Chelsea en 2016, l’attaquant avait réalisé une très bonne saison à Amsterdam, que ce soit en championnat ou en coupe d’Europe. Sur les 34 journées d’Eredivisie, l’homme de 28 ans en avait disputé 24, pour un total de neuf buts et deux passes décisives. Une blessure et une convocation en équipe nationale sont la cause de la plupart des rencontres qu’il a ratées.

Un doublé dévastateur face à l’OL

Après avoir échoué dans les qualifications de la Ligue des champions, l’Ajax s’était retrouvé en Ligue Europa, pour le plus grand malheur des supporters de l’Olympique lyonnais. En effet, les deux équipes s’étaient affrontées en demi-finale de la compétition. Le match aller avait largement souri aux Néerlandais puisque les Gones avaient été corrigés 4-1 à l’extérieur. Bertrand Traoré avait d'ailleurs réalisé un superbe match, auteur d’un doublé et d’une offrande. Dans une confrontation retour complètement folle, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette n’avaient pas pu combler leur retard. Ainsi, la victoire 3-1 des Lyonnais, dans un Parc OL en fusion, ne leur avait pas permis de se qualifier en finale. Aujourd’hui encore, les supporters rhodaniens ont en tête la frustrante issue de ce 11 mai 2017, qui aurait pu devenir un jour historique pour le club.

La saison suivante, le gaucher avait rejoint la formation de Jean-Michel Aulas pour près de 10 millions d’euros. En 3 ans, l’offensif a comptabilisé 126 apparitions, pour un bilan de 33 réalisations et 16 passes décisives. Les fans se rappelleront probablement de lui comme un ailier percutant, mais manquant de précision dans le dernier geste.