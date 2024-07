Ce jeudi soir, les joueurs de l'équipe de France olympique ont largement dominé leur adversaire dominicain 7-0. Alexandre Lacazette a inscrit un doublé, tandis que Rayan Cherki s’est offert un but en fin de match.

Après son succès 4-1 face au Paraguay, le groupe de Thierry Henry a encore livré une belle prestation. La France olympique s’est imposée 7-0, face à une faible sélection dominicaine, en match de préparation jeudi soir à Toulon. Alexandre Lacazette a été une nouvelle fois titularisé avec le brassard de capitaine. D’ailleurs, il n’aura pas fallu longtemps à l’attaquant de l’OL pour se montrer dangereux. En effet, au bout de quatre minutes, l’avant-centre a trouvé la barre. Cependant, peu après l’ouverture du score d’Enzo Millot (VfB Stuttgart), le Lyonnais a doublé la mise en coupant un centre au second poteau. Le Gone ne s’est pas arrêté là puisque juste après la pause, il a inscrit le 3ᵉ but des siens. Le Général a été remplacé à la 63ᵉ minute par Maghnes Akliouche (AS Monaco).

Cherki lui aussi buteur

Rentré en milieu de seconde mi-temps, Rayan Cherki s'est lui aussi illustré. Le numéro 18 de l’Olympique lyonnais avait cru marquer à la 85ᵉ minute, cependant sa réalisation a été refusée après le visionnage des images. En effet, l’arbitre a considéré que son coéquipier Andy Diouf (RC Lens) avait commis une faute durant l’action. Cette décision n’a pas découragé le milieu offensif puisque 5 minutes plus tard, l’homme de 20 ans est parvenu à faire trembler les filets d’une jolie frappe. Il s’est d’ailleurs amusé à célébrer en mimant le geste de la VAR, qui ne lui avait pas été favorable quelques instants plus tôt. Ainsi, comme l’a si bien dit Alexandre Lacazette en zone mixte à la fin du match, l’équipe de France olympique a passé "une belle soirée ".