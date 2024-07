Sage évoque le mercato de l’OL

Avec déjà deux recrues, l’OL a lancé son mercato ces derniers jours. S’il attend encore des renforts, Pierre Sage est conscient que le marché des transferts est encore un peu statique.

Jeudi, les deux recrues estivales de l’OL étaient bien au rendez-vous fixé par Pierre Sage. Débarqués entre Rhône et Saône depuis moins d’une semaine, Abner et Moussa Niakhaté sont en pleine découverte de leur environnement et de leurs nouveaux coéquipiers. Cela n’empêche pas le défenseur sénégalais de déjà donner de la voix lors des exercices, comme ce fut le cas jeudi après-midi devant une partie de la presse locale. Avec Abner et Niakhaté, Pierre Sage a déjà comblé deux manques dans son effectif, mais l’entraîneur lyonnais ne souhaite pas s’arrêter là.

"Le marché est assez fermé"

Pour la première préparation estivale de sa carrière en qualité de numéro 1, le récent titulaire du BEPF peut mettre en place sa stratégie collective, mais doit aussi gérer la toujours très particulière période de mercato où son effectif d’un jour n’est pas forcément celui du lendemain. Quoi qu’il en soit, Sage attend des renforts et espère que les choses vont rapidement se décanter avec la fin de l’Euro 2024 notamment. "Le marché est assez fermé. Je pense que dès lors que ça va se déclencher dans un club, ça créer en cascade des possibilités pour les autres. Que ce soit en termes d’arrivées ou de départs pour l’instant les choses sont en attentes, mais on a des idées. On attend surtout que le marché s’ouvre concrètement."

Pour avoir une idée concrète des postes recherchés, il faudra repasser. Toutefois, il semblerait bien que l’OL a déjà ben avancé sur certaines pistes à écouter son coach.