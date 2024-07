OL - L1 : le classement des buteurs suit un règlement bien précis

Alexandre Lacazette après son but face à Nantes (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Chaque saison, les meilleurs attaquants du championnat de France sont à la lutte dans le classement des buteurs. Cependant, une réalisation doit suivre un mode d'emploi pour être validée par la LFP.

La saison 2024-2025 débute dans un peu plus d’un mois, l’occasion de détailler le mode d’emploi de la hiérarchisation des joueurs comptabilisant le plus de buts. La Ligue de football professionnel (LFP) a dévoilé toutes les règles qu’une réalisation doit suivre pour être homologuée par la Ligue de football professionnel. Tout d’abord, un but est accordé au dernier footballeur ayant touché le ballon, si c’est son équipe qui a marqué. Cela, même si l’homme dévie légèrement la trajectoire de la balle. De plus, un joueur se verra accorder un but, même si celui-ci n’avait pas l’intention de marquer sur l’action.

Le cas des contre-son-camp en Ligue 1

Lorsque le dernier joueur à toucher le ballon est un joueur de l’équipe qui défend, la réalisation sera considérée comme un CSC seulement si la frappe initiale n’était pas cadrée. À l’inverse, le but sera comptabilisé pour l’auteur du tir, même si celui-ci a été en contact avec un défenseur. À noter que les montants, à savoir la barre et les poteaux, ne font pas partie du cadre. En fin de la saison, si plusieurs attaquants ont fait trembler les filets le même nombre de fois, les buteurs seront départagés selon les règles dans l’ordre suivant :

1 - Le joueur qui aura inscrit le plus petit nombre de pénaltys.

2 - L'homme qui aura donné le plus de passes décisives.

3 - Le footballeur qui aura inscrit ses buts lors du plus grand nombre de rencontres.

4 - L'offensif qui aura joué le moins de minutes.

5 - L'athlète appartenant à l’équipe ayant inscrit le plus de points.

6 - L'attaquant qui aura reçu le moins de cartons rouges.

7 - Celui qui aura reçu le moins de cartons jaunes.