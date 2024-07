OL - Mercato : Renard lâche un indice sur le futur de Cascarino

Delphine Cascarino sur sa frappe pour le 1er but de l’OL contre le PSG (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

N’ayant toujours pas prolongé à l’OL, Delphine Cascarino pourrait bien finir par quitter le club. C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre Hervé Renard ce jeudi en conférence de presse.

Le cas Griedge Mbock avait échaudé quelques supporters de l’OL ces dernières semaines. Vont-ils subir un deuxième accroc dans les prochains jours ? Il se pourrait bien, puisque le dossier Delphine Cascarino devrait connaitre son dénouement très prochainement, à en croire Hervé Renard. Présent ce jeudi en conférence de presse à la veille du match à Dijon, le sélectionneur français s’est montré plutôt bavard concernant la situation de sa joueuse.

En fin de contrat avec l’OL, Cascarino n’a toujours pas prolongé et avait demandé un temps de réflexion supplémentaire à son club formateur. Si l’on lit entre les lignes d’Hervé Renard, la décision ne devrait pas être en faveur des Fenottes. "J'en ai discuté avec elle, la décision est proche. Elle se sent bien, elle est même plutôt ravie. Vu ses énormes qualités, je ne me faisais pas trop de souci pour elle pour trouver un challenge à la hauteur de ses espérances."

"Encore des petites choses à régler"

Un challenge à la hauteur de ses espérances ? Cela veut dire loin de Lyon ? Le mystère demeure, même si la native de Saint-Priest n’a jamais caché qu’une expérience à l’étranger ne serait pas pour lui déplaire. Le dénouement est proche et malgré là aussi un premier accord oral pour prolonger jusqu’en juin 2026, Delphine Cascarino serait toute proche de mettre les voiles. Selon Hervé Renard, "il reste des petites choses encore à régler, je ne fais pas partie de la confidence, et ce n'est pas à moi d'annoncer quoi que ce soit."