OL : plusieurs fenottes internationales engagées ce vendredi

Damaris Egurrola et Daniëlle van de Donk avec les Pays-Bas contre le Portugal (Photo by Oli SCARFF / AFP).

En plus des Bleues, trois joueuses de l’Olympique lyonnais participeront à un match en sélection. C’est le cas de Damaris Egurrola et Daniëlle Van de Donk avec les Pays-Bas, mais aussi de Sofie Svava avec le Danemark.

Lors de la reprise de l’OL féminin ce lundi 8 juillet, Joe Montemurro a disposé d’un groupe extrêmement réduit. En effet, la plupart des footballeuses sont avec leur sélection nationale. D’ailleurs, les pays de plusieurs d’entre elles joueront ce vendredi. C’est le cas de l’équipe de France, mais aussi du Danemark notamment. La formation de Sofie Svava sera opposée à la Belgique, dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2025. La rencontre débutera à 20 heures, et se déroulera à Saint-Trond. Les Danoises sont actuellement deuxièmes de leur groupe avec six points, loin derrière l’Espagne qui compte 12 points. Cependant, les Rouges et Blanches disposent de deux points d’avance sur les Belges. Ainsi, l’affiche Belgique - Danemark va être déterminante pour la nouvelle recrue lyonnaise et ses coéquipières.

La Hollande avec deux joueuses de l'OL

Les Pays-Bas sont également en lice dans les qualifications au championnat d’Europe. Dans leur poule, les Bataves sont devant la Norvège, l’Italie et la Finlande. Damaris Egurrola et Daniëlle Van de Donk recevront les Italiennes ce 12 juillet. Le duel commencera à 20 heures 45 dans l’enceinte de Sittard. En cas de défaite, l’équipe des deux joueuses de l’Olympique lyonnais passerait derrière Les Azzurre. Un revers pourrait même remettre en cause leur qualification directe au prochain Euro. Ainsi, la nation des deux Fenottes devra éviter de perdre, pour ne pas risquer d’être obligée de disputer les barrages en automne prochain.